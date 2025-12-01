After work session irlandaise La Loco Quimperlé
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2025-12-17 18:00:00
fin : 2025-12-17 22:00:00
2025-12-17
Venez trembler au son de la Musique traditionnelle irlandaise !
Chaque mercredi entre 18h et 22h en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !
Quoi de mieux pour finir la journée ? .
