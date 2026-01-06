After work session irlandaise La Loco Quimperlé
After work session irlandaise La Loco Quimperlé mercredi 4 février 2026.
After work session irlandaise
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2026-02-04 18:00:00
fin : 2026-02-04 22:00:00
2026-02-04
Venez trembler au son de la Musique traditionnelle irlandaise !
Chaque mercredi entre 18h et 22h en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !
Quoi de mieux pour finir la journée ? .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
English : After work session irlandaise
