After work session irlandaise La Loco Quimperlé

After work session irlandaise

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-04 22:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Venez trembler au son de la Musique traditionnelle irlandaise !

Chaque mercredi entre 18h et 22h en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !

Quoi de mieux pour finir la journée ? .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : After work session irlandaise

L’événement After work session irlandaise Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS