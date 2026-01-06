After work session irlandaise La Loco Quimperlé

After work session irlandaise La Loco Quimperlé mercredi 25 février 2026.

After work session irlandaise

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 18:00:00
fin : 2026-02-25 22:00:00

Date(s) :
2026-02-25

Venez trembler au son de la Musique traditionnelle irlandaise !

Chaque mercredi entre 18h et 22h en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !

Quoi de mieux pour finir la journée ?   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : After work session irlandaise

L’événement After work session irlandaise Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS