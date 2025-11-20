After Work spécial Beaujolais à la boutique CD 104 Grane

After Work spécial Beaujolais à la boutique

CD 104 4860 Route de Loriol Grane Drôme

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Le Beaujolais nouveau arrive. Venez le déguster avec planches de charcuteries.

CD 104 4860 Route de Loriol Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 97 71 39 mat.chambron@wanadoo.fr

English :

Beaujolais nouveau is on its way. Come and enjoy it with charcuterie boards.

German :

Der neue Beaujolais kommt. Kommen Sie und genießen Sie ihn mit Wurstplatten.

Italiano :

Il Beaujolais nouveau è in arrivo. Venite a gustarlo con un piatto di salumi.

Espanol :

El Beaujolais nouveau está de camino. Venga a disfrutarlo con una tabla de embutidos.

