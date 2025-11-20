After Work spécial Beaujolais à la boutique CD 104 Grane
After Work spécial Beaujolais à la boutique CD 104 Grane jeudi 20 novembre 2025.
After Work spécial Beaujolais à la boutique
CD 104 4860 Route de Loriol Grane Drôme
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Le Beaujolais nouveau arrive. Venez le déguster avec planches de charcuteries.
CD 104 4860 Route de Loriol Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 97 71 39 mat.chambron@wanadoo.fr
English :
Beaujolais nouveau is on its way. Come and enjoy it with charcuterie boards.
German :
Der neue Beaujolais kommt. Kommen Sie und genießen Sie ihn mit Wurstplatten.
Italiano :
Il Beaujolais nouveau è in arrivo. Venite a gustarlo con un piatto di salumi.
Espanol :
El Beaujolais nouveau está de camino. Venga a disfrutarlo con una tabla de embutidos.
