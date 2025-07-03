Afterbeach à la Brasserie La Canaulaise Lacanau

Afterbeach à la Brasserie La Canaulaise Lacanau jeudi 3 juillet 2025.

Afterbeach à la Brasserie La Canaulaise

42 Rue du Général de Gaulle Lacanau Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03 2025-08-28

Situé au cœur de Lacanau Ville, il dispose d’une ambiance cosy à l’intérieur et d’un grand jardin paysager avec des espaces détente, des terrains de pétanque et des fléchettes .

Formule Planche Charcuterie ou Fromage accompagné de deux bières 18€ par adulte

Pour les enfants Croque Monsieur, Sirop, Glace 10€ par enfant

Activités Pétanque, Fléchettes, Babyfoot .

42 Rue du Général de Gaulle Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 17 23 68 brasseriecanaulaise@hotmail.com

English : Afterbeach à la Brasserie La Canaulaise

German : Afterbeach à la Brasserie La Canaulaise

Italiano :

Espanol :

L’événement Afterbeach à la Brasserie La Canaulaise Lacanau a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Médoc Atlantique