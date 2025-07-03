Afterbeach à la Brasserie La Canaulaise Lacanau
42 Rue du Général de Gaulle Lacanau Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-07-03
fin : 2025-07-03
2025-07-03 2025-08-28
Situé au cœur de Lacanau Ville, il dispose d’une ambiance cosy à l’intérieur et d’un grand jardin paysager avec des espaces détente, des terrains de pétanque et des fléchettes .
Formule Planche Charcuterie ou Fromage accompagné de deux bières 18€ par adulte
Pour les enfants Croque Monsieur, Sirop, Glace 10€ par enfant
Activités Pétanque, Fléchettes, Babyfoot .
42 Rue du Général de Gaulle Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 17 23 68 brasseriecanaulaise@hotmail.com
