Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac Listrac-Médoc

Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac Listrac-Médoc

Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac Listrac-Médoc mercredi 9 septembre 2026.

Adresse : 21 Avenue de Soulac

Ville : 33480 Listrac-Médoc

Département : Gironde

Début : mercredi 9 septembre 2026

Fin : mercredi 9 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 8 8 Tarif réduit

Listrac-Médoc

Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac

21 Avenue de Soulac Listrac-Médoc Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 17:00:00
fin : 2026-09-09 21:00:00

Date(s) :
2026-09-09

Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.
Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux.

Au programme de la soirée
Visite du domaine
Planche mixte + deux verres de vins (au choix blanc, rosé ou rouge) 15€/ad
Assiette enfant, chips et bonbons + jus de fruits 8€/enf
Jeu concours et blind test musical

Réservations conseillées au 05.64.31.07.77   .

21 Avenue de Soulac Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac

L’événement Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac Listrac-Médoc a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Médoc Plein Sud

À voir aussi à Listrac-Médoc (Gironde)