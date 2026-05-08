Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac Listrac-Médoc
Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac Listrac-Médoc mercredi 9 septembre 2026.
Listrac-Médoc
Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac
21 Avenue de Soulac Listrac-Médoc Gironde
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 17:00:00
fin : 2026-09-09 21:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.
Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux.
Au programme de la soirée
Visite du domaine
Planche mixte + deux verres de vins (au choix blanc, rosé ou rouge) 15€/ad
Assiette enfant, chips et bonbons + jus de fruits 8€/enf
Jeu concours et blind test musical
Réservations conseillées au 05.64.31.07.77 .
21 Avenue de Soulac Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77
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English : Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac
L’événement Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac Listrac-Médoc a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Médoc Plein Sud
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