Listrac-Médoc

Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac

21 Avenue de Soulac Listrac-Médoc Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 17:00:00

fin : 2026-09-09 21:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.

Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux.

Au programme de la soirée

Visite du domaine

Planche mixte + deux verres de vins (au choix blanc, rosé ou rouge) 15€/ad

Assiette enfant, chips et bonbons + jus de fruits 8€/enf

Jeu concours et blind test musical

Réservations conseillées au 05.64.31.07.77 .

21 Avenue de Soulac Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77

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English : Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac

L’événement Afterbeach à la Cave Grand Listrac Vignerons associés de Moulis et Listrac Listrac-Médoc a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Médoc Plein Sud