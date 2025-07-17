Afterbeach au Château Bellerive Valeyrac

1 Rue du 8 Mai 1945 Valeyrac Gironde

Après la plage, rendez-vous au Château Bellerive pour une soirée conviviale entre 18h00 et 21h00.

Une petite escapade qui réjouira les papilles de tous des plus jeunes aux plus grands. Confortablement installé dans le parc du château ou au frais dans les chais, profitez d’un moment festif de découverte et de partage chez nos viticulteurs !

Voici le programme :

Assiette charcuterie + fromages + 2 verres de vin 20€/adulte

Assiette de charcuterie avec le jus de raisin 10€/enfant

Tombola et animation avec l’école de danse orientale de Vertheuil: Le Voyage des Saharans .

1 Rue du 8 Mai 1945 Valeyrac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 17 80 contact@chateau-loudenne.com

