Afterbeach au Château Carmenère Queyrac jeudi 26 juin 2025.
Chemin de Lourtet Queyrac Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-06-26
fin : 2025-06-26
2025-06-26 2025-08-07 2025-09-04
Après la plage, rendez-vous au Château Carmenère pour une soirée conviviale entre 19h00 et 22h00.
Une petite escapade qui réjouira les papilles de tous des plus jeunes aux plus grands. Confortablement installé dans le parc du château ou au frais dans les chais, profitez d’un moment festif de découverte et de partage chez nos viticulteurs !
Au programme :
Visite de la propriété
Assiette de charcuteries + fromages + petites douceurs avec 5 verres de vin (équivalent de 2 verres de vins) 20€/adulte
Assiette charcuteries et fromages + jus de raisin 10€/enfant .
Chemin de Lourtet Queyrac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 70 63 28 chateaucarmenere@free.fr
