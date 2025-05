Afterbeach au château Haut Bourcier – Le Coudonneau Saint-Androny, 19 juin 2025 18:00, Saint-Androny.

Gironde

Afterbeach au château Haut Bourcier Le Coudonneau Château Haut Bourcier Saint-Androny Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 18:00:00

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

2025-07-17

2025-08-07

2025-09-04

Préparez vos papilles et sortez vos agendas, ça va swinguer entre les rangs de vignes !

Au Château Haut Bourcier, l’été s’annonce épicurien et festif !

Planches de Charcuteries/fromages et autre petites gourmandises que vous devriez aimé.

Blanc, Rosé, Rouges Toutes nos cuvées seront disponibles !

Où ? au Château Haut Bourcier sur la terrasse donnant sur le magnifique coucher du soleil (que nous aurons, parce que ce soleil va revenir et rester).

Un moment hors du temps comme nous aimons le partager. Et surtout, en toute simplicité !

Sur réservation. .

Le Coudonneau Château Haut Bourcier

Saint-Androny 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 43 74

English : Afterbeach au château Haut Bourcier

German : Afterbeach au château Haut Bourcier

Italiano :

Espanol : Afterbeach au château Haut Bourcier

L’événement Afterbeach au château Haut Bourcier Saint-Androny a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde