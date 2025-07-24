Afterbeach au Château Saint-Hilaire Queyrac

Afterbeach au Château Saint-Hilaire Queyrac jeudi 24 juillet 2025.

Afterbeach au Château Saint-Hilaire

13 Rue de la Rivière Queyrac Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24 2025-08-21

Après la plage, rendez-vous au Château Saint-Hilaire pour une soirée conviviale entre 18h00 et 21h00.

Une petite escapade qui réjouira les papilles de tous des plus jeunes aux plus grands.

Confortablement installé dans le parc du château ou au frais dans les chais, profitez d’un moment festif de découverte et de partage chez nos viticulteurs !

Au programme de l’Afterbeach au Château Saint-Hilaire :

Assiette Gourmande du Sud-Ouest et Rôti de Bœuf de Blonde d’Aquitaine de notre élevage accompagnée d’un verre de vin. Canelé et café. 25€/adulte

Assiette Gourmande du Sud-Ouest et Rôti de Bœuf de Blonde d’Aquitaine de notre élevage + JUS DE RAISIN. Cannelé 15€/enfant (-12 ans)

Exposition artistique de peintures et sculptures, musée du tonnelier et activités pour les enfants. .

13 Rue de la Rivière Queyrac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 80 88

English : Afterbeach au Château Saint-Hilaire

German : Afterbeach au Château Saint-Hilaire

Italiano :

Espanol :

L’événement Afterbeach au Château Saint-Hilaire Queyrac a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Médoc Atlantique