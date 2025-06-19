Afterbeach au Château Sipian Valeyrac
Afterbeach au Château Sipian
28 Route du Port de Goulée Valeyrac Gironde
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-06-19
fin : 2025-09-11
2025-06-19 2025-07-31 2025-09-11
Visite du domaine suivie d’une dégustation avec
Assiette de charcuterie + Fromages + 4 verres de vin 15€/adulte
Hot dog ou assiette charcuterie + jus de fruits 7,50€/enfant
Ces événements se déroulent de 17h à 21h, offrant une atmosphère détendue et conviviale pour découvrir les vins du domaine et profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis. .
28 Route du Port de Goulée Valeyrac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine sipian@chateausipian.com
