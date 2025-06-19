Afterbeach au Château Sipian Valeyrac

Afterbeach au Château Sipian

Afterbeach au Château Sipian Valeyrac jeudi 19 juin 2025.

Afterbeach au Château Sipian

28 Route du Port de Goulée Valeyrac Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-19
fin : 2025-09-11

Date(s) :
2025-06-19 2025-07-31 2025-09-11

Visite du domaine suivie d’une dégustation avec
Assiette de charcuterie + Fromages + 4 verres de vin 15€/adulte
Hot dog ou assiette charcuterie + jus de fruits 7,50€/enfant

Ces événements se déroulent de 17h à 21h, offrant une atmosphère détendue et conviviale pour découvrir les vins du domaine et profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis.   .

28 Route du Port de Goulée Valeyrac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine   sipian@chateausipian.com

English : Afterbeach au Château Sipian

German : Afterbeach au Château Sipian

Italiano :

Espanol :

L’événement Afterbeach au Château Sipian Valeyrac a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Médoc Atlantique