Afterbeach au Château Sipian Valeyrac

Afterbeach au Château Sipian

28 Route du Port de Goulée Valeyrac Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-19

fin : 2025-09-11

Visite du domaine suivie d’une dégustation avec

Assiette de charcuterie + Fromages + 4 verres de vin 15€/adulte

Hot dog ou assiette charcuterie + jus de fruits 7,50€/enfant

Ces événements se déroulent de 17h à 21h, offrant une atmosphère détendue et conviviale pour découvrir les vins du domaine et profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis. .

28 Route du Port de Goulée Valeyrac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine sipian@chateausipian.com

