Afterfac Fête des étudiants Chartres
Afterfac Fête des étudiants Chartres jeudi 18 décembre 2025.
Afterfac Fête des étudiants
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-18 19:00:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Venez célébrer la fin d’année entre étudiants. Bonne humeur garantie à l’Afterfac !
.
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
English :
Come and celebrate the end of the year with your fellow students. Good mood guaranteed at the Afterfac!
German :
Feiern Sie das Ende des Jahres unter Studenten. Gute Laune ist beim Afterfac garantiert!
Italiano :
Venite a festeggiare la fine dell’anno con i vostri compagni di corso. Il buon umore è garantito all’Afterfac!
Espanol :
Ven a celebrar el fin de curso con tus compañeros. ¡Buen humor garantizado en el Afterfac!
L’événement Afterfac Fête des étudiants Chartres a été mis à jour le 2025-11-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES