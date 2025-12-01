Afterfac Fête des étudiants Chartres

Afterfac Fête des étudiants

Venez célébrer la fin d’année entre étudiants. Bonne humeur garantie à l’Afterfac !

.

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Come and celebrate the end of the year with your fellow students. Good mood guaranteed at the Afterfac!

German :

Feiern Sie das Ende des Jahres unter Studenten. Gute Laune ist beim Afterfac garantiert!

Italiano :

Venite a festeggiare la fine dell’anno con i vostri compagni di corso. Il buon umore è garantito all’Afterfac!

Espanol :

Ven a celebrar el fin de curso con tus compañeros. ¡Buen humor garantizado en el Afterfac!

