» Afterglow » un solo show de l’artiste japonais Norizo, par la Art Five Gallery, en hors les murs, dans l’écrin magnifique de la crypte de l’abbaye Saint Victor.

Vernissage sur invitation le 2 juillet (contactez nous) de 19h à 21h30



Exposition du 3 au 6 juillet inclus de 9h à 18h (NB entrée de la crypte 3€ au bénéfice de l’abbaye Saint Victor) .

Place Saint Victor Crypte de l’abbaye Saint Victor

Place Saint Victor Crypte de l'abbaye Saint Victor

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 6 29 74 43 16 hello@artfive.fr

English :

« Afterglow », a solo show by Japanese artist Norizo, by Art Five Gallery, in the magnificent setting of the crypt of Saint Victor Abbey.

German :

« Afterglow », eine Soloshow des japanischen Künstlers Norizo, von der Art Five Gallery, außerhalb der Mauern, in der wunderschönen Krypta der Abtei Saint Victor.

Italiano :

« Afterglow » è una mostra personale dell’artista giapponese Norizo, presentata da Art Five Gallery nella splendida cornice della cripta dell’Abbazia di Saint Victor.

Espanol :

« Afterglow » es una exposición individual del artista japonés Norizo, presentada por Art Five Gallery en el magnífico marco de la cripta de la Abadía de San Víctor.

