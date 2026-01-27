Afternoon country Salle du foyer Sames
Afternoon country Salle du foyer Sames vendredi 30 janvier 2026.
Salle du foyer Le bourg Sames Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Initiation avec Cylia Blasco, chorégraphe et animatrice de danse country.
Vous êtes débutant ou voulez apprendre des chorégraphies country ? Cette soirée est faite pour vous.
Nous vous attendons nombreux ! Ambiance conviviale et sans prise de tête.
Eau, café, thé et gâteaux compris. .
Salle du foyer Le bourg Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
English : Afternoon country
