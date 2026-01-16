afternoon tea concert et dégustation Saint-Romain-Lachalm
afternoon tea concert et dégustation Saint-Romain-Lachalm dimanche 1 février 2026.
afternoon tea concert et dégustation
Un Brun Gourmand Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-01 15:00:00
2026-02-01
Une Chandeleur aux couleurs de la Saint-Patrick !
15h concert de Superfly (duo acoustique irlandais).
Crêpes et confitures artisanales, Irish cakes, thé ou café.
25 €. Sur réservation 06 21 66 38 74. Musique et cuisine irlandaises.
Un Brun Gourmand Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 66 38 74
English :
A Chandeleur in the colors of St. Patrick’s Day!
3pm: concert by Superfly (Irish acoustic duo).
Pancakes and homemade jams, Irish cakes, tea or coffee.
25 ?. Reservations required: 06 21 66 38 74. Irish music and cuisine.
