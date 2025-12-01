Afternoon tea créatif Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne
Afternoon tea créatif Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne samedi 13 décembre 2025.
Afternoon tea créatif
Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Apportez vos projets en cours.
Avec l’Aurore Créative.
Glanez des conseils, des idés et de la bonne humeur.
Tricot, crochet, broderie, macramé, peinture au numéro, diamond painting, punch needle, découpage, laissez parler votre créativité.
Boissons chaudes, scones et assortiment de pâtisseries maison. .
Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie +33 6 49 52 80 35
English : Afternoon tea créatif
Bring your current projects.
L’événement Afternoon tea créatif Saint-Julien-sur-Calonne a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Terre d’Auge Tourisme