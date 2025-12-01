Afternoon tea créatif Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne

Afternoon tea créatif

Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne Calvados

Début : 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13

Apportez vos projets en cours.

Avec l’Aurore Créative.

Glanez des conseils, des idés et de la bonne humeur.

Tricot, crochet, broderie, macramé, peinture au numéro, diamond painting, punch needle, découpage, laissez parler votre créativité.

Boissons chaudes, scones et assortiment de pâtisseries maison. .

English : Afternoon tea créatif

Bring your current projects.

