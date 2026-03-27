Afternoon Tea de pâques Hôtel Chais Monnet & Spa Cognac

Afternoon Tea de pâques

Hôtel Chais Monnet & Spa 50 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 15:00:00

fin : 2026-04-06 17:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Célébrez Pâques en famille à l’hôtel Chais Monnet & Spa !

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Hôtel Chais Monnet & Spa 50 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 22 32 42 communication@chaismonnethotel.com

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English :

Celebrate Easter with the whole family at Chais Monnet & Spa!

L’événement Afternoon Tea de pâques Cognac a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Cognac