‘Afternoon Tea’ pour soutenir Octobre Rose Bar D’Yviers Yviers
‘Afternoon Tea’ pour soutenir Octobre Rose
Bar D’Yviers 1 Rue du Lavoir Yviers Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-10-09 13:00:00
fin : 2025-10-09
2025-10-09
‘Afternoon Tea’ pour Octobre Rose
Bar D’Yviers 1 Rue du Lavoir Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 44 05 29
English :
afternoon Tea for Pink October
German :
‘Afternoon Tea’ für Rosa Oktober
Italiano :
tè pomeridiano per l’ottobre rosa
Espanol :
tarde de té para el Octubre Rosa
