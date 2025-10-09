‘Afternoon Tea’ pour soutenir Octobre Rose Bar D’Yviers Yviers

‘Afternoon Tea’ pour soutenir Octobre Rose

Bar D’Yviers 1 Rue du Lavoir Yviers Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-09 13:00:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Bar D’Yviers 1 Rue du Lavoir Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 44 05 29

English :

afternoon Tea for Pink October

German :

‘Afternoon Tea’ für Rosa Oktober

Italiano :

tè pomeridiano per l’ottobre rosa

Espanol :

tarde de té para el Octubre Rosa

L’événement ‘Afternoon Tea’ pour soutenir Octobre Rose Yviers a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente