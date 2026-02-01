AfterWine au Bistro La Sans Valentin Sainte-Savine
AfterWine au Bistro La Sans Valentin Sainte-Savine jeudi 12 février 2026.
AfterWine au Bistro La Sans Valentin
Au Bistro Sainte-Savine Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Le rituel AfterWine
> Un vin à l’honneur, sélectionné pour le plaisir de l’instant
> Une planchette gourmande offerte pour accompagner votre vin Sur le thème des fromages affinés; Ne craignons pas le goût!
L’esprit Sans Valentin
On vient entre copines, entre potes, entre collègues…
ou simplement en solo, pour partager un moment agréable.
Apéritif offert* pour les tables de potes.
Venez entre amis, entre copines, ou rejoignez une table solo pour profiter d’un apéritif offert sur une sélection de boissons
(Bière, vin, softs… Offre valable à partir de 25 € de consommation par personne)
Playlist Love vs Célibat
Une playlist qui oscille entre slows incontournables et gros hits de rupture
(Adèle vs Beyoncé, Céline Dion vs Dua Lipa)
Cocktail* Spécial Sans-Valentin
Le Cœur Libre Gin, framboise, citron vert, crément
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 info@tousaubistro.com
