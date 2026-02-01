AfterWine au Bistro La Sans Valentin

Au Bistro Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Le rituel AfterWine

> Un vin à l’honneur, sélectionné pour le plaisir de l’instant

> Une planchette gourmande offerte pour accompagner votre vin Sur le thème des fromages affinés; Ne craignons pas le goût!



L’esprit Sans Valentin

On vient entre copines, entre potes, entre collègues…

ou simplement en solo, pour partager un moment agréable.



Apéritif offert* pour les tables de potes.

Venez entre amis, entre copines, ou rejoignez une table solo pour profiter d’un apéritif offert sur une sélection de boissons

(Bière, vin, softs… Offre valable à partir de 25 € de consommation par personne)



Playlist Love vs Célibat

Une playlist qui oscille entre slows incontournables et gros hits de rupture

(Adèle vs Beyoncé, Céline Dion vs Dua Lipa)



Cocktail* Spécial Sans-Valentin

Le Cœur Libre Gin, framboise, citron vert, crément



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 info@tousaubistro.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement AfterWine au Bistro La Sans Valentin Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne