AfterWine au Bistro Sainte-Savine
AfterWine au Bistro Sainte-Savine jeudi 29 janvier 2026.
AfterWine au Bistro
Au Bistro Sainte-Savine Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 19:30:00
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Un rendez-vous simple, chaleureux, élégant.
Un jeudi pour se retrouver, trinquer, discuter… dans une atmosphère French Touch, douce et non invasive.
Le rituel du jeudi
> Un vin à l’honneur* (sélection au verre)
> Une planchette gourmande offerte pour accompagner l’apéritif
Avec la collaboration de La Ferme Bio Chez Benoit & Amélie
L’ambiance
DOVE vous accompagne avec une sélection vinyles French Touch · groove doux · lounge cosy
Une musique présente, jamais envahissante — parfaite pour l’apéritif… et pour dîner si vous le souhaitez.
L’esprit
AfterWine, ce n’est pas une soirée festive.
C’est un rituel on peut venir juste pour l’apéro, rester manger, ou passer dire bonjour.
Sans obligation de se restaurer.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 info@tousaubistro.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement AfterWine au Bistro Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne