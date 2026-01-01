AfterWine au Bistro Sainte-Savine

AfterWine au Bistro

Au Bistro Sainte-Savine Aube

Début : 2026-01-29 19:30:00

Un rendez-vous simple, chaleureux, élégant.

Un jeudi pour se retrouver, trinquer, discuter… dans une atmosphère French Touch, douce et non invasive.



Le rituel du jeudi

> Un vin à l’honneur* (sélection au verre)

> Une planchette gourmande offerte pour accompagner l’apéritif



Avec la collaboration de La Ferme Bio Chez Benoit & Amélie



L’ambiance

DOVE vous accompagne avec une sélection vinyles French Touch · groove doux · lounge cosy

Une musique présente, jamais envahissante — parfaite pour l’apéritif… et pour dîner si vous le souhaitez.



L’esprit

AfterWine, ce n’est pas une soirée festive.

C’est un rituel on peut venir juste pour l’apéro, rester manger, ou passer dire bonjour.

Sans obligation de se restaurer.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

