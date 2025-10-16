Afterwok avec Margot Simone & the Guardians Ferrières Martigues

Afterwok avec Margot Simone & the Guardians

Jeudi 22 janvier 2026 de 18h30 à 20h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-22 18:30:00

fin : 2026-01-22 20:00:00

2026-01-22

Avant le spectacle, direction les Salins pour chanter, danser ou vous détendre autour d’un verre !

Le Théâtre des Salins de Martigues vous invite à un afterwork avant d’assister au spectacle joué ce soir-là. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Before the show, head to Les Salins to sing, dance or relax with a drink!

German :

Gehen Sie vor der Show ins Les Salins, um zu singen, zu tanzen oder bei einem Drink zu entspannen!

Italiano :

Prima dello spettacolo, recatevi alle Saline per cantare, ballare o rilassarvi davanti a un drink!

Espanol :

¡Antes del espectáculo, dirígete a Les Salins para cantar, bailar o relajarte con una bebida!

