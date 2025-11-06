Afterwork #4 « Le Bocage Bressuirais et vous » dans les locaux du Groupe Millet, site de La Faye Bretignolles

Afterwork #4 « Le Bocage Bressuirais et vous » dans les locaux du Groupe Millet, site de La Faye Bretignolles jeudi 6 novembre 2025.

Vous êtes amenés à échanger avec les jeunes sur le tissu économique ? Vous voulez en savoir plus sur le territoire sur lequel vous travaillez ? Vous connaissez peu les structures d’accompagnement à la jeunesse en Bocage Bressuirais ?

Vous qui oeuvrez auprès des jeunes dans les collèges, lycées, MFR et centres de formation du territoire, venez participer à cette soirée sous forme d’ateliers ludiques et participatifs… vous repartirez avec des informations pratiques, de nouveaux contacts et de nouvelles idées.

Cette nouvelle édition aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 de 18h30 à 20h30 dans les locaux du Groupe Millet, site de La Faye à Brétignolles.

Nous clôturerons cette soirée autour d’un cocktail.

Cet évènement est organisée par l’Agglomération du Bocage Bressuirais, en partenariat et en co-animation avec la Maison de l’Emploi.

Intéressé(e) ?

Scannez le QR Code sur l’affiche et suivez le lien pour vous inscrire (jusqu’au lundi 3 novembre).

N’hésitez pas à également transmettre l’information à vos collègues.

dans les locaux du Groupe Millet, site de La Faye La Faye 79140 Brétignolles Bretignolles 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Professeurs, formateurs, éducateurs et équipes de direction… ce temps de rencontres et d’échanges sur le tissu économique et la jeunesse en Bocage Bressuirais vous est dédié.

Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais