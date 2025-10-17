AfterWork à Caves & Domaines Caves et Domaines Saint-Rémy-de-Provence

AfterWork à Caves & Domaines Caves et Domaines Saint-Rémy-de-Provence vendredi 17 octobre 2025.

AfterWork à Caves & Domaines

Vendredi 17 octobre 2025 de 18h30 à 22h. Caves et Domaines 1 avenue du 19 mars 1962 Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Caves & Domaines à Saint-Rémy-de-Provence vous invite à un afterwork le jeudi 17 octobre.

Partagez une soirée sous le thème du vin et des spiritueux à Saint-Rémy-de-Provence à partir de 18h30



Au programme, de belles bouteilles à partager, des planches gourmandes, des tonneaux pour s’installer et une ambiance musicale pour accompagner la soirée.



Places limitées, il est préférable de réserver. .

Caves et Domaines 1 avenue du 19 mars 1962 Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 50 30 esparza@orange.fr

English :

Caves & Domaines in Saint-Rémy-de-Provence invites you to an after-work event on Thursday, 17 October.

German :

Caves & Domaines in Saint-Rémy-de-Provence lädt Sie am Donnerstag, den 17. Oktober, zu einem Afterwork-Event ein.

Italiano :

Caves & Domaines di Saint-Rémy-de-Provence vi invita a un afterwork giovedì 17 ottobre.

Espanol :

Caves & Domaines de Saint-Rémy-de-Provence le invita a un afterwork el jueves 17 de octubre.

L’événement AfterWork à Caves & Domaines Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles