Afterwork à la brasserie bières et burgers Méron Montreuil-Bellay
Afterwork à la brasserie bières et burgers Méron Montreuil-Bellay jeudi 9 avril 2026.
Afterwork à la brasserie bières et burgers
Méron 364 rue du Cohu Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 17:00:00
fin : 2026-04-09 22:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Venez vous détendre au soleil autour d ‘une bonne bière à la brasserie les deux Brunes. C’est l’occasion de (re)découvrir les bières artisanales et bio des deux Brunes !
Soirée détente a la brasserie en compagnie des deux brasseuses, venez fêtez le printemps et la sortie de la bière de saison la P’tite Reine . Profitez de la soirée autour d’un burger de Laurine. Boissons sans alcool également au menu !
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 9 avril 2026 de 17h à 22h. .
Méron 364 rue du Cohu Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 13 11 94 lesdeuxbrunes49@gmail.com
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English :
Come and relax in the sunshine over a good beer at the les deux Brunes brewery. It’s the perfect opportunity to (re)discover Les deux Brunes’ handcrafted, organic beers!
L’événement Afterwork à la brasserie bières et burgers Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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