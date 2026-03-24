Afterwork à la brasserie bières et burgers Méron Montreuil-Bellay

Afterwork à la brasserie bières et burgers

Méron 364 rue du Cohu Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 17:00:00

fin : 2026-04-09 22:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Venez vous détendre au soleil autour d ‘une bonne bière à la brasserie les deux Brunes. C’est l’occasion de (re)découvrir les bières artisanales et bio des deux Brunes !

Soirée détente a la brasserie en compagnie des deux brasseuses, venez fêtez le printemps et la sortie de la bière de saison la P’tite Reine . Profitez de la soirée autour d’un burger de Laurine. Boissons sans alcool également au menu !

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 9 avril 2026 de 17h à 22h. .

Méron 364 rue du Cohu Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 13 11 94 lesdeuxbrunes49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and relax in the sunshine over a good beer at the les deux Brunes brewery. It’s the perfect opportunity to (re)discover Les deux Brunes’ handcrafted, organic beers!

L’événement Afterwork à la brasserie bières et burgers Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME