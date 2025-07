Afterwork à la brasserie Montreuil-Bellay

Afterwork à la brasserie Montreuil-Bellay jeudi 3 juillet 2025.



Venez découvrir la Frondeuse, bière spéciale brassée pour les 1000 ans du château de Montreuil-Bellay lors du prochain afterwork.

Prenez le temps de savourer un moment rafraîchissant, discutez avec les brasseuses passionnées et laissez-vous tenter par un burger pour prolonger la soirée dans une ambiance conviviale.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 3 juillet 2025 de 17h30 à 22h. .

Rue des Ammonites Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 13 11 94 lesdeuxbrunes49@gmail.com

English :

Come and discover La Frondeuse, a special beer brewed to celebrate the 1000th anniversary of the Château de Montreuil-Bellay, at our next afterwork.

German :

Entdecken Sie bei der nächsten Afterwork-Party das Spezialbier La Frondeuse, das zum 1000-jährigen Jubiläum der Burg Montreuil-Bellay gebraut wurde.

Italiano :

Venite a scoprire La Frondeuse, una birra speciale prodotta per celebrare il 1000° anniversario dello Château de Montreuil-Bellay, in occasione del nostro prossimo dopolavoro.

Espanol :

Venga a descubrir La Frondeuse, una cerveza especial elaborada para celebrar el 1000 aniversario del Château de Montreuil-Bellay, en nuestra próxima sesión afterwork.

