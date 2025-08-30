Afterwork à la ferme Hipsheim
Afterwork à la ferme Hipsheim samedi 30 août 2025.
Afterwork à la ferme
rue des Alisiers Hipsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-30 18:00:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
.
rue des Alisiers Hipsheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 17 45 accueil@mairiehipsheim.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Afterwork à la ferme Hipsheim a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de tourisme du Grand Ried