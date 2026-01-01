Afterwork à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune

Afterwork à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins

3 rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or

Début : 2026-01-29 18:30:00

fin : 2026-03-26 22:00:00

2026-01-29

AFTERWORKS voco Beaune

Nos afterworks font leur grand retour en 2026 !

Un jeudi par mois, retrouvez-nous dès 18h30 pour un moment convivial autour d’un verre, porté par une ambiance live music.

L’occasion parfaite pour décompresser après le travail et profiter d’une soirée chaleureuse entre collègues ou amis.

Dates à retenir

Jeudi 29 janvier

Jeudi 26 février

Jeudi 26 mars

On vous attend nombreux pour partager ces fins de journée en musique ! .

3 rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 20 restaurant@monaka-restaurant.com

