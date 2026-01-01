Afterwork à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune
Afterwork à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune jeudi 29 janvier 2026.
Afterwork à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins
3 rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 18:30:00
fin : 2026-03-26 22:00:00
Date(s) :
2026-01-29
AFTERWORKS voco Beaune
Nos afterworks font leur grand retour en 2026 !
Un jeudi par mois, retrouvez-nous dès 18h30 pour un moment convivial autour d’un verre, porté par une ambiance live music.
L’occasion parfaite pour décompresser après le travail et profiter d’une soirée chaleureuse entre collègues ou amis.
Dates à retenir
Jeudi 29 janvier
Jeudi 26 février
Jeudi 26 mars
On vous attend nombreux pour partager ces fins de journée en musique ! .
3 rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 20 restaurant@monaka-restaurant.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Afterwork à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins
L’événement Afterwork à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune a été mis à jour le 2026-01-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)