AFTERWORK À L’OPÉRA #2 Montpellier
AFTERWORK À L’OPÉRA #2 Montpellier mardi 20 janvier 2026.
AFTERWORK À L’OPÉRA #2
Place de la Comédie Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Après le bureau, laissez-vous tenter par notre nouvelle formule Afterwork à l’Opéra !
Dans le cadre exceptionnel du grand foyer, rejoignez-nous pour un apéritif musical où les artistes de l’Orchestre et du Chœur vous régaleront de leurs talents !
Après le bureau, laissez-vous tenter par notre nouvelle formule Afterwork à l’Opéra !
Dans le cadre exceptionnel du grand foyer, rejoignez-nous pour un apéritif musical où les artistes de l’Orchestre et du Chœur vous régaleront de leurs talents !
Un moment à savourer entre collègues, partenaires ou entre amis pour décompresser, s’évader et vibrer au rythme de la musique en bonne compagnie.
19h-21h
Tarif unique 10 € .
Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99
English :
After work, let yourself be tempted by our new Afterwork formula at the Opéra!
In the exceptional setting of the grand foyer, join us for a musical aperitif where the artists of the Orchestra and Chorus will regale you with their talents!
L’événement AFTERWORK À L’OPÉRA #2 Montpellier a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT MONTPELLIER