AFTERWORK À L’OPÉRA #2 Montpellier

AFTERWORK À L’OPÉRA #2

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Après le bureau, laissez-vous tenter par notre nouvelle formule Afterwork à l’Opéra !

Dans le cadre exceptionnel du grand foyer, rejoignez-nous pour un apéritif musical où les artistes de l’Orchestre et du Chœur vous régaleront de leurs talents !

Un moment à savourer entre collègues, partenaires ou entre amis pour décompresser, s’évader et vibrer au rythme de la musique en bonne compagnie.

19h-21h

Tarif unique 10 € .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

After work, let yourself be tempted by our new Afterwork formula at the Opéra!

In the exceptional setting of the grand foyer, join us for a musical aperitif where the artists of the Orchestra and Chorus will regale you with their talents!

