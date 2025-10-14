AFTERWORK À L’OPÉRA Montpellier

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

2025-10-14 2026-01-20 2026-03-31

Le mardi 14 octobre 2025 à 19h, l’Opéra Orchestre lance une nouvelle formule conviviale l’Afterwork à l’Opéra. Une occasion unique de partager un verre dans le Grand Foyer de l’Opéra Comédie, transformé pour l’occasion en ambiance guinguette.

Au programme un apéritif gourmand (cocktails et traiteur en supplément) et une parenthèse musicale décontractée avec les artistes de l’Orchestre et du Chœur. Pour cette première, le Duo Voco Cello Cyrille Tricoire De Haro (violoncelle) et Hwanyoo Lee (soprano) proposera un répertoire éclectique entre grands classiques et créations contemporaines.

Mardi 14 octobre 2025, 19h-21h

Tarif unique 10 € (hors boissons et restauration)

Grand Foyer Opéra Comédie

►Prochains rendez-vous

Afterwork #2 20 janvier 2026

Afterwork #3 31 mars 2026

Un nouveau concept pour découvrir l’Opéra autrement, alliant culture, musique et convivialité. .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

On Tuesday, October 14, 2025 at 7pm, the Opéra Orchestre launches a new convivial formula: Afterwork at the Opéra. A unique opportunity to share a drink in the Grand Foyer of the Opéra Comédie, transformed for the occasion into a guinguette atmosphere.

German :

Am Dienstag, dem 14. Oktober 2025, um 19 Uhr führt das Opernorchester ein neues, geselliges Format ein: Afterwork à l’Opéra. Eine einzigartige Gelegenheit, im Grand Foyer der Opéra Comédie, das für diesen Anlass in eine Guinguette-Atmosphäre verwandelt wird, einen Drink zu genießen.

Italiano :

Martedì 14 ottobre 2025 alle ore 19.00, l’Orchestre d’Opéra lancia una nuova formula conviviale: l’Afterwork all’Opéra. Un’occasione unica per condividere un drink nel Grand Foyer dell’Opéra Comédie, trasformato per l’occasione in un’atmosfera da guinguette.

Espanol :

El martes 14 de octubre de 2025 a las 19:00 horas, la Orquesta de la Ópera pone en marcha una nueva fórmula de convivencia: el Afterwork en la Ópera. Una ocasión única para compartir una copa en el Grand Foyer de la Opéra Comédie, transformado para la ocasión en un ambiente guinguette.

