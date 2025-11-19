Afterwork ADP / AIR FRANCE – Dégustation de vins Bar du Club d’ADP Tremblay-en-France Mercredi 19 novembre, 18h30 sur inscription

Afterwork ENAC Alumni ADP / AIR FRANCE – Dégustation de vins

Les réseaux ENAC Alumni d’Air France et du Groupe ADP s’associent et vous convient à un Afterwork !

Rejoignez-nous pour une dégustation de vins et partagez un moment convivial avec vos collègues et anciens camarades.

Cet évènement vous est proposé au tarif de 44€ et comprend une sélection de 5 vins, accompagnés de quelques amuses-bouches.

La soirée sera animée par Christophe HAUSSER, sommelier de La Maison ([http://www.la-maison.net/](http://www.la-maison.net/) – @monsieur_feelgood) :

Plongez dans LE VERRE ET LA COUPE, un défi ludique et sensoriel où la dégustation prend des allures de compétition amicale ! Entre quizz, jeux de rôle, défis olfactifs et épreuves d’équipe, les participants s’affrontent verre en main dans une ambiance décontractée et joyeuse.

Pas besoin d’être dégustateur professionnel. Ici, l’important, c’est de goûter, deviner, rire et partager.

Chaque épreuve resserre les liens entre joueurs. À la clé ? Quelques fous rires, et surtout un moment unique où la convivialité se marie à la découverte.

LE VERRE ET LA COUPE, c’est plus qu’une dégustation : c’est une expérience immersive, joyeuse et fédératrice qui transforme un cocktail en terrain de jeu.

Nous vous donnons rendez-vous le MERCREDI 19 NOVEMBRE au bar du Club d’ADP (Rue Louis Couhé, 93290 Tremblay-en-France), accessible via la Maison de l’Environnement. La dégustation débutera à 18h30. Pour profiter pleinement de la soirée, prévoyez d’arriver quelques minutes en avance.

Le nombre de place étant limité, nous vous invitons à vous inscrire sans tarder (clôture des inscriptions le 12 novembre) !

Au plaisir de vous y retrouver !

À très bientôt,

Eva CARILLET, Tom CAULLIEZ, Aurore DE CORDOUE, Benjamin KENIG, Capucine RENEAUME, Solène RAMÉ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T21:30:00.000+01:00

1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/afterwork-adp-air-france-degustation-de-vins-1164

Bar du Club d’ADP Rue Louis Couhé 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis