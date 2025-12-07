Afterwork ADP / AIR FRANCE – Dégustation de vins Bar du Club d’ADP Tremblay-en-France Mardi 16 décembre, 18h30 sur inscription

Afterwork ENAC Alumni ADP / AIR FRANCE – Dégustation de vins

Les réseaux ENAC Alumni d’Air France et du Groupe ADP s’associent et vous convient à un Afterwork !

Rejoignez-nous pour une dégustation de vins et partagez un moment convivial avec vos collègues et anciens camarades.

Cet évènement vous est proposé au tarif de 39€ pour les cotisants ENAC Alumni et 44€ pour les non cotisants, et comprend une sélection de 4 vins, accompagnés de quelques amuses-bouches.

La soirée sera animée par Christophe HAUSSER, sommelier de La Maison ([http://www.la-maison.net/](http://www.la-maison.net/) – @monsieur_feelgood) :

Plongez dans LE VERRE ET LA COUPE, un défi ludique et sensoriel où la dégustation prend des allures de compétition amicale ! Entre quizz, jeux de rôle, défis olfactifs et épreuves d’équipe, les participants s’affrontent verre en main dans une ambiance décontractée et joyeuse.

Pas besoin d’être dégustateur professionnel. Ici, l’important, c’est de goûter, deviner, rire et partager.

Chaque épreuve resserre les liens entre joueurs. À la clé ? Quelques fous rires, et surtout un moment unique où la convivialité se marie à la découverte.

LE VERRE ET LA COUPE, c’est plus qu’une dégustation : c’est une expérience immersive, joyeuse et fédératrice qui transforme un cocktail en terrain de jeu.

Nous vous donnons rendez-vous le MARDI 16 DECEMBRE au bar du Club d’ADP (Rue Louis Couhé, 93290 Tremblay-en-France), accessible via la Maison de l’Environnement. La dégustation débutera à 18h30. Pour profiter pleinement de la soirée, prévoyez d’arriver quelques minutes en avance.

Le nombre de place étant limité, nous vous invitons à vous inscrire sans tarder !

Au plaisir de vous y retrouver !

À très bientôt,

Eva CARILLET, Tom CAULLIEZ, Aurore DE CORDOUE, Benjamin KENIG, Capucine RENEAUME, Solène RAMÉ

(NB : Si vous êtes inscrit(e) et que vous avez un empêchement vous serez remboursé)

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-16T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-16T21:30:00.000+01:00

1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/afterwork-adp-air-france-degustation-de-vins-1164

Bar du Club d’ADP Rue Louis Couhé 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis