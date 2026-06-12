Afterwork Apéro-Chais au château Roquetaillade La Grange La Grange Mazères jeudi 2 juillet 2026.

Mazères

Afterwork Apéro-Chais au château Roquetaillade La Grange

La Grange Château Roquetaillade La Grange Mazères Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Au cœur de l’appellation Graves, venez découvrir les Ambassadeurs de Graves qui ouvrent leurs portes pour les afterworks Apéro-Chai . C’est une occasion unique de découvrir de très beaux vins, dans des lieux exceptionnels, dans une ambiance musicale.

Rendez-vous le 2 juillet de 18h30 à 21h au Château Roquetaillade La Grange à Mazères !

Le tarif comprend

+ 2 verres de vins

+ 1 planche

+ music live .

La Grange Château Roquetaillade La Grange Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 09 25 communication@vinsdegraves.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Afterwork Apéro-Chais au château Roquetaillade La Grange

L’événement Afterwork Apéro-Chais au château Roquetaillade La Grange Mazères a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud