Afterwork Apéro-Chais au château Roquetaillade La Grange La Grange Mazères
Afterwork Apéro-Chais au château Roquetaillade La Grange La Grange Mazères jeudi 2 juillet 2026.
Mazères
Afterwork Apéro-Chais au château Roquetaillade La Grange
La Grange Château Roquetaillade La Grange Mazères Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Au cœur de l’appellation Graves, venez découvrir les Ambassadeurs de Graves qui ouvrent leurs portes pour les afterworks Apéro-Chai . C’est une occasion unique de découvrir de très beaux vins, dans des lieux exceptionnels, dans une ambiance musicale.
Rendez-vous le 2 juillet de 18h30 à 21h au Château Roquetaillade La Grange à Mazères !
Le tarif comprend
+ 2 verres de vins
+ 1 planche
+ music live .
La Grange Château Roquetaillade La Grange Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 09 25 communication@vinsdegraves.com
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English : Afterwork Apéro-Chais au château Roquetaillade La Grange
L’événement Afterwork Apéro-Chais au château Roquetaillade La Grange Mazères a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud