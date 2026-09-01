Afterwork Apéro – Music live Chartres
jeudi 17 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Afterwork Apéro – Music live
41 Chemin du Grand Gibet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 22:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Une soirée à ne pas manquer ! Profitez du coucher de soleil depuis l’une des plus belles vues de Chartres autour d’un apéritif et pour ceux qui souhaitent découvrir ou ré-découvrir Chartres vue du ciel bénéficiez d’un tarif de 45€ le vol/ pers ( tarif valable uniquement sur les afterworks ).
Pour le vol découverte, la réservation est obligatoire : contact@aeroclub-chartres.fr. Music live : savannahsun. Exposition : pistoneclub. Bar et planche. .
41 Chemin du Grand Gibet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 34 43 48 contact@aeroclub-chartres.fr
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English :
An evening not to be missed! Enjoy the sunset from one of Chartres? most beautiful vantage points over an aperitif, and for those who wish to discover or re-discover Chartres from the air, a special rate of 45? per flight per person (valid only for afterworks).
L’événement Afterwork Apéro – Music live Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CHARTRES
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