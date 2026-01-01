Afterwork au café Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle

Afterwork au café

Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-02-20 23:00:00

2026-01-16 2026-02-20

Clôturez la semaine au café ! Soirée conviviale avec apéro planche, verre entre amis et jeux à disposition (belote, tarot, fléchettes, ping-pong). Ambiance détendue garantie.

Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

End the week at the café! A friendly evening with an aperitif, a drink with friends and games (belote, tarot, darts, ping-pong). A relaxed atmosphere guaranteed.

L’événement Afterwork au café Chantelle a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Val de Sioule