Afterwork au café Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle
Afterwork au café Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle vendredi 16 janvier 2026.
Afterwork au café
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-02-20 23:00:00
Date(s) :
2026-01-16 2026-02-20
Clôturez la semaine au café ! Soirée conviviale avec apéro planche, verre entre amis et jeux à disposition (belote, tarot, fléchettes, ping-pong). Ambiance détendue garantie.
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
End the week at the café! A friendly evening with an aperitif, a drink with friends and games (belote, tarot, darts, ping-pong). A relaxed atmosphere guaranteed.
L’événement Afterwork au café Chantelle a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Val de Sioule