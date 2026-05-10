Afterwork au Château Castera Destination USA Le Bourg Saint-Germain-d’Esteuil

Saint-Germain-d’Esteuil

Afterwork au Château Castera Destination USA

Le Bourg Château Castera Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-08-13

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le château Castera, membre du collectif des Afterwork en Médoc, vous propose une soirée festive dans une ambiance conviviale et musicale. Venez profiter d’un moment privilégié pour déguster les vins des châteaux partenaires.

Accès au parc du château et petite restauration sur place.

Grande nouveauté de cette 10ème saison une carte d’embarquement sera tamponnées à chaque participation dans un château hôte. Les participants ayant pris part à au moins 4 afterworks seront en lice pour participer à un tirage au sort et le gagnant se verra remettre un lot spécial en fin de saison.

Sur réservation. .

Le Bourg Château Castera Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 20 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Afterwork au Château Castera Destination USA

L’événement Afterwork au Château Castera Destination USA Saint-Germain-d’Esteuil a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Médoc-Vignoble