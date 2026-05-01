Afterwork au château des Tourtes Château des Tourtes Val-de-Livenne

Val-de-Livenne

Afterwork au château des Tourtes

Château des Tourtes 65 rue Léonce Planteur Val-de-Livenne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17

Envie de vous détendre après le travail dans un cadre agréable et chaleureux ?

Le Château des Tourtes vous accueille tous les jeudis à partir de 18h00, du 7 mai au 29 octobre, pour un afterwork convivial au cœur de notre domaine.

Au programme, rien de plus simple

Vins du domaine

Planches de fromages et de charcuterie, foodtrucks

Ambiance relax et coucher de soleil

Bonne musique et bonne humeur

Karaoké, blind test, concert

jeux d’extérieur…

Chaque jeudi réserve sa petite surprise.

Un moment idéal pour se retrouver entre amis, collègues ou en famille dans un lieu unique, à la fois authentique et accueillant.

Venez nombreux ! .

Château des Tourtes 65 rue Léonce Planteur Val-de-Livenne 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 65 15 contact@vignoblesraguenot.fr

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English : Afterwork au château des Tourtes

L’événement Afterwork au château des Tourtes Val-de-Livenne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde