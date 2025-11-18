Afterwork au mezo Ploeren

Afterwork au mezo

route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18 22:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Le mardi 18 Novembre 2025, nous vous accueillons au Domaine le Mezo pour des Afterworks, animés avec DJ ou groupe live. Savourez des cocktails créatifs, des champagnes raffinés, des bières artisanales, des dégustations de vins et dégustez des créations culinaires de nos Chefs. Profitez de cette ambiance conviviale et musicale pour vous détendre.

Événement gratuit sur réservation. .

route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

