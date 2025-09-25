Afterwork au musée au Musée Bernard d’Agesci à Niort Niort

26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres

L’art source d’inspiration pour l’innovation. Et vous si cassiez votre routine professionnelle en vous inspirant de la créativité des artistes ? Table ronde, visites flash et networking

5€50 par personne.

Réservation conseillée 05 49 78 72 00 musee@agglo-niort.fr .

26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 72 00 musee@agglo-niort.fr

