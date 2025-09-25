Afterwork au musée au Musée Bernard d’Agesci à Niort Niort
Afterwork au musée au Musée Bernard d'Agesci à Niort jeudi 25 septembre 2025.
26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
2025-09-25
L’art source d’inspiration pour l’innovation. Et vous si cassiez votre routine professionnelle en vous inspirant de la créativité des artistes ? Table ronde, visites flash et networking
5€50 par personne.
Réservation conseillée 05 49 78 72 00 musee@agglo-niort.fr .
26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 72 00 musee@agglo-niort.fr
