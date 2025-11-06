Afterwork avec le groupe Chafao Restaurant La Belle Epoque Pau
Afterwork avec le groupe Chafao Restaurant La Belle Epoque Pau jeudi 6 novembre 2025.
Afterwork avec le groupe Chafao
Restaurant La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
2025-11-06
Chafao est un groupe de rumba reggae né à Pau en 2013.
3 musiciens tout en sourires qui amènent de la chaleur grâce à un cocktail vitaminé de reprises et compos Gipsy, Chanson française, Soul, Funk, Reggae…
Un trio réuni par la volonté d’apporter soleil, embruns et crème à bronzer partout où il se rend ! .
Restaurant La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059112100 rmuselet@pau-evenements.fr
