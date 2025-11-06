Afterwork avec le groupe Chafao Restaurant La Belle Epoque Pau

Afterwork avec le groupe Chafao Restaurant La Belle Epoque Pau jeudi 6 novembre 2025.

Afterwork avec le groupe Chafao

Restaurant La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Chafao est un groupe de rumba reggae né à Pau en 2013.

3 musiciens tout en sourires qui amènent de la chaleur grâce à un cocktail vitaminé de reprises et compos Gipsy, Chanson française, Soul, Funk, Reggae…

Un trio réuni par la volonté d’apporter soleil, embruns et crème à bronzer partout où il se rend ! .

Restaurant La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059112100 rmuselet@pau-evenements.fr

English : Afterwork avec le groupe Chafao

German : Afterwork avec le groupe Chafao

Italiano :

Espanol : Afterwork avec le groupe Chafao

L’événement Afterwork avec le groupe Chafao Pau a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Pau