Afterwork avec Les Accoustiques Anonymes – Restaurant La Belle Epoque Pau, 5 juin 2025 18:30, Pau.

Gratuit

Début : 2025-06-05 18:30:00

fin : 2025-06-05 23:00:00

2025-06-05

Les Acoustiques Anonymes est un trio AcoustiFestif Survitaminé qui se partagent, se chantent et se dansent à volonté.

Plus de 20 ans de scène, des salles mythiques (Gibus, Petit Journal Montparnasse, Zénith…), des premières parties (Murray Head, Touré Kunda, Hocus Pocus, Yodelice, Sergent Garcia, André Minvielle…) et autres festivals (Hestiv’Oc, Jazz In Marciac, Révélations Francophones, F’estives en Riberousse, Festival 64/15, RTL2 Summer Tour, Festival Emmaüs, Jazz Naturel Orthez…).

Chacune de leurs prestations est différente, unique, revisitée, et laisse la part belle à une incroyable liberté d’improvisation…

Un moment de détente à partager en famille, entre amis ou entre collègues ! .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059112100 rmuselet@pau-evenements.fr

