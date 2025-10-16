Afterwork & Aviation insights The Funky Monkey Bruxelles

Afterwork & Aviation insights avec ENAC Alumni

Nous sommes ravis de vous annoncer notre prochain événement, Afterwork & Aviation Insights, une rencontre autour d’un verre, de conversations passionnantes et d’un invité spécial, Enrico PARINI, qui partagera ses précieuses connaissances sur les affaires politiques internationales et les défis liés à la défense de l’ATM.

Enrico est un expert en aérospatiale et en politiques publiques européennes qui compte plus de dix ans d’expérience dans la direction stratégique et la défense des intérêts du secteur. Depuis le 1er septembre, il met tout en œuvre pour guider la CANSO en mettant en œuvre un leadership stratégique, en séduisant les parties prenantes et en représentant les intérêts de la CANSO et de ses membres auprès des institutions européennes et des partenaires industriels afin de garantir que la voix de la CANSO soit entendue à tous les niveaux. Avant d’atterrir à Bruxelles en 2016 en tant que directeur du bureau de l’ENAV, Enrico a fait un détour par la Malaisie, où il a soutenu le développement commercial et les initiatives internationales dans le domaine de l’aviation dans la région Asie-Pacifique. Il a ensuite rejoint l’Agence européenne de défense, où il a soutenu les efforts de la communauté militaire dans le déploiement des technologies ATM. Il est diplômé en relations internationales et en sciences politiques, parle couramment l’anglais, l’italien et l’espagnol et s’efforce d’enrichir son français au quotidien, de préférence autour d’un bon café.

Date : jeudi 16 octobre 2025

Heure : 18h30 (heure de Bruxelles)

Lieu : Funky Monkey, Rue Archimède 65, 1000 Bruxelles

Remarque : le paiement sur place n’est possible qu’avec une carte de crédit ou en espèces.

Nous sommes impatientes de vous accueillir à cet afterwork convivial, où vous pourrez découvrir un nouvel angle de l’aviation et en apprendre davantage sur le parcours professionnel d’Enrico.

Bertina HO-MOCK-QAI (IENAC 85) & Teodora GRECU (DNM IATOM 22)

Chairs du Chapitre Benelux

