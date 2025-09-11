Afterwork ZA Etchecolu Bardos

ZA Etchecolu Brasserie Pays Basque Bardos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Notre bar ouvre ses portes avec au programme, détente, musique et bonne humeur.

Que vous soyez entre collègues, amis ou en famille, nouveaux venus, vacanciers, c’est l’occasion parfaite pour décompresser après une longue journée de travail.

Vous y retrouverez, la plupart du temps, une banda ou un musicien pour accompagner la soirée, créant une ambiance conviviale. .

ZA Etchecolu Brasserie Pays Basque Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 81 86

L’événement Afterwork Bardos a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque