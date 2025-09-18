Afterwork ZA Etchecolu Bardos
Afterwork ZA Etchecolu Bardos jeudi 18 septembre 2025.
ZA Etchecolu Brasserie Pays Basque Bardos Pyrénées-Atlantiques
Notre bar ouvre ses portes avec au programme, détente, musique et bonne humeur.
Que vous soyez entre collègues, amis ou en famille, nouveaux venus, vacanciers, c’est l’occasion parfaite pour décompresser après une longue journée de travail.
Vous y retrouverez, la plupart du temps, une banda ou un musicien pour accompagner la soirée, créant une ambiance conviviale. .
ZA Etchecolu Brasserie Pays Basque Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 81 86
