Afterwork Bien être au travail Tiers lieu L’Ouvre Boîtes Valence-en-Poitou

Afterwork Bien être au travail

Tiers lieu L’Ouvre Boîtes 5 place de la Marne Valence-en-Poitou Vienne

Parce qu’on ne bâtit rien de solide sur l’épuisement. Un événement qui s’adresse à tous entrepreneurs, salariés, chefs d’équipe, indépendants, porteurs de projets.

– Le Contrat Local de Santé Guillaume Dudoigt (Communauté de Communes du Civraisien-en-Poitou) décrypte pour vous les enjeux et les ressources de notre territoire.

– Faire grandir l’humain pour faire grandir l’entreprise Rossana Sandoval, experte RH & psychothérapeute, vous donne les clés d’une performance saine et durable. .

Tiers lieu L’Ouvre Boîtes 5 place de la Marne Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@louvreboites86.fr

