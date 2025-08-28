Afterwork brésilien au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc

Jeudi 28 août 2025 de 18h30 à 22h. Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-28 18:30:00

fin : 2025-08-28 22:00:00

2025-08-28

Retrouvons-nous le jeudi 28 août pour notre afterwork incontournable !

Rendez-vous dans la cour ensoleillée de notre chai du XVIIe siècle situé dans le centre ville de Lambesc pour une soirée festive.

L’entrée est à 10€ et elle inclue un verre de nos vins BIO.



Au programme

Un concert de musique brésilienne avec une performance live d’Alex BARROS

Produits frais et fait-maison par nos partenaires locaux charcuterie, fromages de chèvre bio, mezze méditerranéen (tapenade et houmous)

Transats, parasols et grandes tablées, pour profiter de votre jeudi soir entre amis ou en famille, venez nombreux !!



Les places sont limitées => réservez vite !









L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37

English :

Join us on Thursday, August 28 for our not-to-be-missed afterwork!

German :

Treffen wir uns am Donnerstag, den 28. August, zu unserem unumgänglichen Afterwork!

Italiano :

Unitevi a noi giovedì 28 agosto per il nostro imperdibile afterwork!

Espanol :

Acompáñenos el jueves 28 de agosto en nuestro imperdible afterwork

