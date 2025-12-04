Afterwork bulles en fête ! Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Afterwork bulles en fête !

La Maison Langlois vous convie à son afterwork ; vous pouvez ainsi (re)découvrir l’icône de la maison, Cadence 2017.

Le premier verre est offert, puis, les clients bénéficient de tarifs préférentiels sur cette cuvée pour la soirée.

Les clients peuvent ensuite profiter de la soirée sous forme de bar à vins et d’accompagnements (pâté, terrines, tartinables, etc).

Jeudi 4 décembre 2025 de 18h à 20h30. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 42 visite@langlois-cremantdeloire.fr

English :

Maison Langlois invites you to its afterwork, where you can (re)discover the house icon, Cadence 2017.

German :

Das Haus Langlois lädt Sie zu seinem Afterwork ein; so können Sie die Ikone des Hauses, Cadence 2017, (wieder) entdecken.

Italiano :

La Maison Langlois vi invita al suo afterwork, dove potrete (ri)scoprire l’icona della Maison, Cadence 2017.

Espanol :

La Maison Langlois le invita a su afterwork, donde podrá (re)descubrir el icono de la Casa, Cadence 2017.

