355 Rue de Chambert Montpellier Hérault

Début : 2026-03-18
fin : 2026-04-15

2026-03-18 2026-04-15 2026-05-13 2026-06-24

Ne manquez pas l’afterwork business et voyage un mercredi par mois à 19h les 18 mars, 15 avril, 13 mai, 24 juin 2026 !
355 Rue de Chambert Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 31 26 81 40  contact.lesjardinsdelacastelle@gmail.com

English :

Don’t miss the business and travel afterwork one Wednesday a month at 7pm on March 18, April 15, May 13 and June 24, 2026!

L’événement AFTERWORK BUSINESS ET VOYAGE LES JARDINS DE LA CASTELLE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-02 par 34 OT MONTPELLIER

