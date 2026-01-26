Afterwork Chai Paupiette Chai Paupiette Gaillan-en-Médoc

Afterwork Chai Paupiette

Chai Paupiette 5 Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc Gironde

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Chai Paupiette accueille une soirée Afterwork DJ Set 100% vinyls, animée par Fred Lachaize.

Venez profiter des sons groove, reggae, soul et funk !

Sans réservation. .

Chai Paupiette 5 Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 34 24 chai.paupiette@gmail.com

