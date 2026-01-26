Afterwork Chai Paupiette Chai Paupiette Gaillan-en-Médoc
Afterwork Chai Paupiette Chai Paupiette Gaillan-en-Médoc jeudi 5 février 2026.
Afterwork Chai Paupiette
Chai Paupiette 5 Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Chai Paupiette accueille une soirée Afterwork DJ Set 100% vinyls, animée par Fred Lachaize.
Venez profiter des sons groove, reggae, soul et funk !
Sans réservation. .
Chai Paupiette 5 Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 34 24 chai.paupiette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Afterwork Chai Paupiette
L’événement Afterwork Chai Paupiette Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Médoc-Vignoble