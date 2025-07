Afterwork Chapter Benelux ENAC Alumni The Funky Monkey Bruxelles

Afterwork Chapter Benelux ENAC Alumni The Funky Monkey Bruxelles mercredi 16 juillet 2025.

Calendrier des évènements

Afterwork Chapter Benelux

Chers anciens élèves du BENELUX ENAC,

Prenons une pause bien méritée et retrouvons-nous autour d’un verre le mercredi 16 juillet, à 18h30 (CEST) !

Rejoignez-nous pour une rencontre mid-2025 à la terrasse du Funky Monkey, rue Archimède 65, 1000 Bruxelles, juste avant le coup d’envoi des vacances d’été. Cette soirée informelle sera l’occasion de discuter, de nouer des liens et de se tenir au courant des derniers événements survenus dans le secteur de l’aviation au sein de l’Union européenne. Que vous soyez curieux de connaître les récents changements politiques, les tendances technologiques ou que vous souhaitiez simplement échanger des points de vue, c’est le cadre idéal.

Voici un aperçu de ce qui s’est passé au cours des derniers mois :

– Négociations majeures au sein du cadre financier pluriannuel, avec un accent particulier sur la R&D dans le domaine de l’aviation

– Discussions stratégiques sur la future structure de la recherche aéronautique de l’UE

– Négociations en cours pour finaliser les accords quinquennaux sur les performances ATM entre les États membres et l’UE

– Signature de Destination 2050, l’audacieuse feuille de route de l’industrie vers des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050 … et bien plus encore !

Réunissons-nous pour réfléchir, échanger des idées et regarder vers l’avenir. Venez pour les boissons, restez pour les idées !

Note : Au Funky Monkey, le paiement ne peut se faire que par carte de crédit ou en espèces.

Au plaisir de vous voir nombreux !

Meilleures salutations,

Bertina et Teodora

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-16T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-16T21:30:00.000+02:00

The Funky Monkey Rue Archimède 65 1000 Bruxelles Bruxelles Bruxelles 1000 Bruxelles-Capitale