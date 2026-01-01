Afterwork ciné Asphalte de Samuel Benchetrit Médiathèque de l’Orangerie Vichy
Afterwork ciné Asphalte de Samuel Benchetrit Médiathèque de l'Orangerie Vichy jeudi 15 janvier 2026.
Afterwork ciné Asphalte de Samuel Benchetrit
Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier
Début : 2026-01-15 18:00:00
fin : 2026-01-15 20:00:00
2026-01-15
Les afterworks ciné c'est de la fiction ou du doc, une fois par mois à l'Orangerie !
Médiathèque de l'Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 56 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr
Movie afterworks are fiction or doc, once a month at the Orangerie!
